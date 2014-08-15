Добыча нефти на блоке АЧГ снизилась на 2,5%

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ В первом полугодии 2014 года с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) добыто 16 млн. тонн нефти (118,8 млн. баррелей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча нефти с АЧГ сократилась на 2,5%.

Как говорится в отчете компании ВР за первое полугодие 2014 года, добыча нефти осуществлялась с платформ «Чираг», «Центральный Азери», «Западный Азери», «Восточный Азери», «Глубоководное Гюнешли» и «Западный Чираг».

Среднесуточная добыча нефти на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» в первом полугодии текущего года составила 656,1 тыс. баррелей.

С морской добывающей платформы «Центральный Азери» среднесуточная добыча составила 167,6 тыс. баррелей, «Чираг» - 65,8 тыс. баррелей, «Восточный Азери» - 83,2 тыс.баррелей, «Западный Азери» - 165,1 тыс.баррелей, «Глубоководное Гюнешли» - 148,5 тыс. баррелей и «Западный Чираг» - 29,9 тыс. баррелей.

Следует отметить, что эксплуатация добывающей платформы «Западный Чираг» была начата в 2014 году. В настоящее время с нее эксплуатируются 4 скважины и суточная добыча нефти к настоящему времени доведена до 50 тыс. баррелей. Всего на платформе имеется 28 скважин. По мере ввода в эксплуатацию этих скважин добыча нефти с платформы будет увеличиваться.

В отчете также отмечается, что в первом полугодии 2014 года в рамках проекта АЧГ операционные расходы составили 479 млн. долларов США, а капитальные расходы - 1,231 млрд. долларов. Всего же в этом году в рамках проекта предусмотрено 1,052 млрд. долларов операционных расходов и 2,068 млрд. долларов капитальных расходов.

Отметим, что в течение 2013 года с блока месторожодений АЧГ было добыто 32,2 млн. тонн нефти (в среднем 655,37 тыс. баррелей в сутки). Среднесуточная добыча нефти с платформы «Чираг» за год была равна 69,67 тыс. баррелей, «Центральный Азери» – 151,76 тыс. баррелей, «Западный Азери» – 188,16 тыс. баррелей, «Восточный Азери» – 106,7 тыс. баррелей, «Глубоководное Гюнешли» - 139,08 тыс. баррелей.

Долевое участие компаний в проекте АЧГ выглядит следующим образом: BP - 35,8% (оператор), SOCAR (11,65%), Chevron – 11,27%, Inpex – 10,96%, Statoil (8,56%), ExxonMobil (8,0006%), TPAO (6,75%), Itochu (4,3%) и ONGC Videsh Ltd. (2,72%).