Грузия увеличила импорт азербайджанского газа

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ В январе-мае 2014 года Грузия импортировала из Азербайджана 685,52 тысячи тонн природного газа в нефтяном эквиваленте на сумму $ 133,84 млн. Как сообщает REPORT со cсылкой на Новости-Грузия, об этом говорится в обнародованном отчете «Грузстат» (Национальной статистической службы Грузии).

Азербайджан является основным поставщиком этого вида топлива в Грузию. Согласно данным отчета, с начала года Грузия в целом импортировала природный газ на сумму $ 160,28 млн.



В годовом исчислении объемы грузинского импорта природного газа из Азербайджана выросли на 20,9 процента (в количественном выражении — на 46,76 тысячи тонн в нефтяном эквиваленте).



Для сравнения: в январе-мае прошлого года Грузия импортировала из Азербайджана 638,76 тысячи тонн газа в нефтяном эквиваленте на сумму 110,71 миллиона долларов.



Удельный вес газа в общем объеме импорта Грузии из Азербайджана за отчетный период составил 53,7 процента.



В январе-мае 2014 года Грузия импортировала из Азербайджана продукцию на сумму 249,02 миллиона долларов. Объем импорта из Азербайджана в Грузию вырос за год на 3,98 процента.