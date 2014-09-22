ГНКАР подписал с Болгарией два контракта

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (ГНКАР) и газовыми компаниями Болгарии "Bulgartransgaz" и "Bulgargaz" подписано два документа. Об этом Report сообщили в пресс-службе ГНКАР.

Меморандум о понимании между ГНКАР и "Bulgartransgaz" подписали президент ГНКАР Ровнаг Абдуллаев и генеральный директор "Bulgartransgaz" Кирилл Темельков. Протокол о намерениях между ГНКАР и "Bulgargaz" подписали Р.Абдуллаев и глава Совета директоров "Bulgargaz" Ботьо Велинов.

Отметим, руководители компаний "Bulgartransgaz" и "Bulgargaz" прибыли с визитом в Баку для участия в праздничных мероприятиях по случаю 20-летия со дня подписания "Контракта века".