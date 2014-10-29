Глава ОПЕК: снижение стоимости нефти не является ценовой войной

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Снижение членами ОПЕК цен на продаваемую нефть не является ценовой войной, странам входящим в ОПЕК, приходится реагировать на рыночную ситуацию. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава ОПЕК Абдалла эль-Бадри в кулуарах проходящей в Лондоне конференции Oil&Money.

"Нет никакой ценовой войны. Люди (члены ОПЕК — ред.) продают, исходя из рыночной цены. Если я продаю по 100 долларов за баррель, и цена на рынке снижается до 100 долларов за баррель, а я не хочу сокращать свою цену, тогда у меня никто не купит", — заявил глава ОПЕК журналистам.

По словам эль-Бадри, до 50% трудноизвлекаемой нефти, включая сланцевую, уйдет с рынка в краткосрочной перспективе, если цены на нефть сохранятся на текущем уровне. "Я прошу вас — не надо паниковать. С рынком все нормально, он сбалансируется", — призвал глава ОПЕК.