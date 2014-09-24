В 2015 году в Азербайджане начнется строительство солнечных электростанций

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ В начале 2015 года в Азербайджане планируется начать строительство солнечных электростанций в 7 районах страны. Kaк передает Report, об этом журналистам сообщил глава государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Азербайджана Аким Бадалов.

«Мы в настоящее время находимся на стадии реализации крупномасштабных проектов. В 2015 году намерены начать реализацию проекта по строительству электростанций общей мощностью 300 МВт за счет использования потенциала ветра, солнца, малых рек, а также геотермальных вод и биоресурсов», - сказал А.Бадалов.

Глава агентства также отметил, что к настоящему времени в Азербайджане по инициативе государственного и частного секторов реализованы ряд проектов в сфере альтернативной энергетики. При этом объем государственных инвестиций, направленных на развитие этой сферы до сих пор превысил 100 млн. манатов.

А.Бадалов сообщил, что в настоящее время Госагентство продолжает работы по созданию новых генерирующих мощностей в сфере альтернативной энергетики в регионах страны. В Сумгайыте, Пираллахи, Гарадаге, Самухе завершено строительство новых электростанций и ведутся работы по подключению их к сети АО «Азерэнержи».

«Кроме того, в Йени Яшма завершилось строительство двух ветряных электростанций. В настоящее время мы проводим там инспекционные работы, и в ближайшее время первая ветряная электростанция мощностью 50 МВт будет подключена к сети «Азерэнержи», - добавил он.