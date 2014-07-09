В 2013 году SOCAR увеличила чистую прибыль на 2,3%

Чистая прибыль Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) за 2013 год составила 977 млн. манатов.

Такие данные приведены в консолидированном финансовом отчете компании за 2013 год.

По сравнению с 2012 годом прибыль компании увеличилась на 2,3%.

В отчете отмечается, что прибыль компании от операционной деятельности в 2013 году составила 1,651 млрд. манатов. Рост составил 18,5%.

Отчисления компании по налогу на прибыль в 2013 году составили 444 млн. манатов, cпад составил 6,6%.

Активы SOCAR увеличились в 2013 году на 5,4% и достигли 23,046 млрд. манатов.

Обязательства компании в 2013 году увеличились на 6,7% - до 12,817 млрд. манатов. При этом долгосрочные обязательства SOCAR на начало текущего года составляют 4,906 млрд. манатов, текущие обязательства – 7,911 млрд. манатов.