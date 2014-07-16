В нескольких районах Азербайджана возникнут ограничения в подаче природного газа

Bakı, 16 iyul, Report.az/ Сегодня в нескольких районах буден ограниченна подача газа.

Как сообщили Report.az в отделе по связям с общественностью АО "Азеригаз", в связи с заменой задвижки в системе газа, заменой прибора по регулированию газа, присоединением газопровода к источнику и ремонтными работами, до 13.00 в части Бинагадинского района, до 17.00 в части Хатаинского района, до 19.00 в Гусарском, Исмаиллинском, Товузском, Шамкирском, Масаллинском, Шамахинском и Джалилабадском районах, и до 20.00 в Газахском районах возникнут перерывы в подаче природного газа.