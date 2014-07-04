В июне стоимость основной азербайджанской нефти увеличилась

Стоимость 1 барреля нефти BTC FOB Ceyhan на мировом рынке в июне составляла $113,21 и увеличилась по сравнению с маем на $1,79.

Об этом Report.az сообщили в Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

Стоимость 1 барреля сырой нефти марки Brent в июне на мировом рынке составляла $111,65. По сравнению с маем стоимость Brent увеличилась на $2,04.

Нефть марки Urals в июне реализовывалась по цене $109,44 за баррель и по сравнению с маем увеличилась на $1,67.

Отметим, что азербайджанская нефть, транспортируемая по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, реализуется под маркой BTC FOB Ceyhan. Нефть, экспортируемая по трубопроводу Баку-Новороссийск, реализуется под маркой Urals, так как смешивается с нефтью других сортов.