В Баку пройдет II форум по строительству Нефтегазоперерабатывающего и нефтехимического комплекса

5 по 6 ноября в Баку пройдет II форум посвященный проекту строительства Нефтегазоперерабатывающего и нефтехимического комплекса (НГНК ).

Форум станет уникальной площадкой и возможностью для местных и иностранных компаний, обладающих опытом в сфере нефтегазопереработки и нефтехимии.

На форуме будут обсуждаться вопросы, связанные с применением оборудования, услуг в нефтегазовой сфере, финансово-экономические и правовые вопросы, связанные с проектами в сфере нефтегазопереработки и нефтехимии, тенденции в сфере логистики, опыт местных подрядчиков в реализации крупномасштабных проектов и др.

В рамках форума запланированы выступления вице-президента SOCAR по стратегическому развитию Тофика Гахраманова, советника президента SOCAR Афгана Исаева, заместителя гендиректора OGPC Эмиля Алхаслы, исполнительного директора проекта строительства НПЗ Star в Турции Роберта Стори и др.