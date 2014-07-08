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    В Баку пройдет II форум по строительству Нефтегазоперерабатывающего и нефтехимического комплекса

    С 5 по 6 ноября в Баку пройдет II форум посвященный проекту строительства Нефтегазоперерабатывающего и нефтехимического комплекса.

     5 по 6 ноября в Баку пройдет II форум посвященный проекту строительства Нефтегазоперерабатывающего и нефтехимического комплекса (НГНК ).

    Форум станет уникальной площадкой и возможностью для местных и иностранных компаний, обладающих опытом в сфере нефтегазопереработки и нефтехимии.

    На форуме будут обсуждаться вопросы, связанные с применением оборудования, услуг в нефтегазовой сфере, финансово-экономические и правовые вопросы, связанные с проектами в сфере нефтегазопереработки и нефтехимии, тенденции в сфере логистики, опыт местных подрядчиков в реализации крупномасштабных проектов и др.

    В рамках форума запланированы выступления вице-президента SOCAR по стратегическому развитию Тофика Гахраманова, советника президента SOCAR Афгана Исаева, заместителя гендиректора OGPC Эмиля Алхаслы, исполнительного директора проекта строительства НПЗ Star в Турции Роберта Стори и др.

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