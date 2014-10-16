 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Выручка Азербайджана от продажи нефти сократилась на 3%

    В январе-сентября 2014 года из Азербайджана было экспортировано 25,427 млн. тонн нефти

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В январе-сентября 2014 года из Азербайджана было экспортировано 25,427 млн. тонн нефти.

    Как сообщили Report в государственном таможенном комитете, из этого объема по таможенным декларациям было экспортировано 18,229 млн. тонн нефти на сумму 14,818 млрд. долларов США. По сравнению с январем-сентябрем 2013 года, вырученные от продажи нефти средства сократились на 3,18%.

    Из общего объема экспорта 763,594 тыс. тонн экспортировано по трубопроводу Баку-Новороссийск, 3,187 млн. тонн - по трубопроводу Баку-Супса.

    По маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан за этот период экспортировано 20,757 млн. тонн нефти, посредством железной дороги - 719,265 тыс. тонн.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi