Выручка Азербайджана от продажи нефти сократилась на 3%

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В январе-сентября 2014 года из Азербайджана было экспортировано 25,427 млн. тонн нефти.

Как сообщили Report в государственном таможенном комитете, из этого объема по таможенным декларациям было экспортировано 18,229 млн. тонн нефти на сумму 14,818 млрд. долларов США. По сравнению с январем-сентябрем 2013 года, вырученные от продажи нефти средства сократились на 3,18%.

Из общего объема экспорта 763,594 тыс. тонн экспортировано по трубопроводу Баку-Новороссийск, 3,187 млн. тонн - по трубопроводу Баку-Супса.

По маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан за этот период экспортировано 20,757 млн. тонн нефти, посредством железной дороги - 719,265 тыс. тонн.