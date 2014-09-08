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    Вице-президент Еврокомиссии надеется найти решение газового спора России и Украины

    Оттингер рассчитывает получить компромиссное или промежуточное решение в октябре

    Баку. 8 сентября. REPORT. AZ/ Компромиссное или промежуточное решение по газу возможно будет достигнуто по итогам трехсторонних газовых переговоров России, Украины и ЕС в октябре. Как сообщает Report, об этом  заявил вице-президент Еврокомиссии Гюнтер Оттингер.

    "Мы будем работать с тем, чтобы иметь компромиссное решение или промежуточное решение в октябре", — заявил  Г. Оттингер на пресс-конференции в Баку в преддверии двусторонней встречи с министром энергетики Украины Юрием Проданом.

    "Газпром" с 16 июня перевел "Нафтогаз" на предоплату из-за долгов, размер которых на данный момент составляет 5,3 миллиарда долларов. Камнем преткновения на газовых переговорах остается цена. 

    Напомним, сегодня в Баку открылась неформальная встреча министров иностранных дел и министров энергетики стран Восточного партнерства. В ней принимают участие представители шести стран-участниц программы, а также представители Еврокомиссии. 

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