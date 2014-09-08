Вице-президент Еврокомиссии надеется найти решение газового спора России и Украины

"Мы будем работать с тем, чтобы иметь компромиссное решение или промежуточное решение в октябре", — заявил Г. Оттингер на пресс-конференции в Баку в преддверии двусторонней встречи с министром энергетики Украины Юрием Проданом.
"Газпром" с 16 июня перевел "Нафтогаз" на предоплату из-за долгов, размер которых на данный момент составляет 5,3 миллиарда долларов. Камнем преткновения на газовых переговорах остается цена.
Напомним, сегодня в Баку открылась неформальная встреча министров иностранных дел и министров энергетики стран Восточного партнерства. В ней принимают участие представители шести стран-участниц программы, а также представители Еврокомиссии.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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