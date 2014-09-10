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    Ведется подготовка ТЭО проекта синхронизации энергосистем России, Азербайджана и Ирана

    Россия планирует увеличить поставки электроэнергии в Иран через Азербайджан

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Россия и Иран готовят технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта синхронизации энергосистем этих двух стран и Азербайджана. Как сообщает Report, об этом в интервью каналу "Россия 24" заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

    Министр отметил, что существуют большие планы по синхронизации энергосистем России, Азербайджана и Ирана. А.Новак добавил, что сейчас также идет обсуждение наращивания поставок электроэнергии из России в Иран через Азербайджан. Кроме того, Россия планирует построить в Иране новые электростанции и линии электропередач. 

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