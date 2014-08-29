Болгария будет закупать газ у Азербайджана

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Находящийся в Анкаре, с целью участия в торжествах по случаю инаугурации президента Турции Рейжепа Тайипа Эрдогана, президент Болгарии Росен Плевнелиев заявил, что его страна намерена закупать газ у Азербайджана. Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, Р. Плевнелиев подчеркнул значимость для Болгарии проектов Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (TAP) газопроводов, посредством которых будет осуществляться поставка в Европу азербайджанского газа с месторождения "Шахдениз", и назвал эти проекты стратегически важными для всех стран.

Президент Болгарии сообщил, что 23-24 сентября в Баку состоится встреча лидеров Азербайджана, Турции, Греции и ряда других стран, где будет обсуждаться вопрос о поставках азербайджанского газа в Южную Европу, в том числе в Болгарию.