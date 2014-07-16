Азербайджан экспортировал нефти на 9,7 млрд. долларов

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ В январе-июне 2014 года, согласно показателям счетчиков, из Азербайджана экспортировано 17,028 млн. тонн нефти.

Как сообщили REPORT в Государственном таможенном комитете Азербайджана, из этого объема по таможенным декларациям было экспортировано 11,823 млн. тонн нефти на сумму 9,694 млрд. долларов.

Из общего объема экспорта 508,997 тыс. тонн экспортировано по трубопроводу Баку-Новороссийск, 2,075 млн. тонн по трубопроводу Баку-Супса. По трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан за этот же период экспортировано 13,999 млн. тонн нефти, посредством железной дороги - 445,027 тыс. тонн.

Отметим, что в течение 2013 года, согласно показателям счетчиков, из Азербайджана экспортировано 34,245 млн. тонн нефти. Из этого объема по таможенным декларациям было экспортировано 24,855 млн. тонн нефти на сумму 20,244 млрд. долларов.