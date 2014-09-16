Азербайджан увеличил экспорт нефти до 23 млн. тонн

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ В январе-августе 2014 года из Азербайджана было экспортировано 22,788 млн. тонн нефти.
Как сообщили Report в государственном таможенном комитете, из этого объема по таможенным декларациям было экспортировано 16,027 млн. тонн нефти на сумму 13,129 млрд. долларов США. По сравнению с январем-августом 2013 года вырученные от продажи нефти средства сократились на 2,18%.
Из общего объема экспорта 678,728 тыс. тонн экспортировано по трубопроводу Баку-Новороссийск, 2,823 млн. тонн по трубопроводу Баку-Супса. По маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан за этот период экспортировано 18,651 млн. тонн нефти, посредством железной дороги - 634,802 тыс. тонн.
Отметим, что в течение 2013 года, согласно показателям счетчиков, экспорт нефти из Азербайджана составил 34,245 млн. тонн, из которых по таможенным декларациям было экспортировано 24,855 млн. тонн нефти на сумму 20,244 млрд. долларов.
Economic DepartmentАвтор новости
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