Азербайджан увеличил экспорт нефти до 23 млн. тонн

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ В январе-августе 2014 года из Азербайджана было экспортировано 22,788 млн. тонн нефти.

Как сообщили Report в государственном таможенном комитете, из этого объема по таможенным декларациям было экспортировано 16,027 млн. тонн нефти на сумму 13,129 млрд. долларов США. По сравнению с январем-августом 2013 года вырученные от продажи нефти средства сократились на 2,18%.

Из общего объема экспорта 678,728 тыс. тонн экспортировано по трубопроводу Баку-Новороссийск, 2,823 млн. тонн по трубопроводу Баку-Супса. По маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан за этот период экспортировано 18,651 млн. тонн нефти, посредством железной дороги - 634,802 тыс. тонн.

Отметим, что в течение 2013 года, согласно показателям счетчиков, экспорт нефти из Азербайджана составил 34,245 млн. тонн, из которых по таможенным декларациям было экспортировано 24,855 млн. тонн нефти на сумму 20,244 млрд. долларов.