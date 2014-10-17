Азербайджан увеличил экспорт нефтепродуктов на 16%

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ По итогам января-сентября 2014 года, 92,7% совокупного объема экспорта Азербайджана приходится на углеводороды и нефтепродукты. Как сообщили Report в государственном таможенном комитете, по итогам 9 месяцев 2014 года, 85,4% экспорта страны пришлось на сырую нефть, 1,4% - природный газ и 6,0% - нефтепродукты.

По всем позициям, за исключением нефтепродуктов, наблюдается снижение экспорта. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, экспорт нефти сократился на 3,2%, экспорт газа - на 57,4%. Экспорт нефтепродуктов по сравнению с январем-сентябрем 2013 года увеличился на 15,8%.

Отметим, что в 2013 году удельный вес углеводородов и нефтепродуктов в структуре экспорта страны составил 92,4%. В прошлом году 84,5% всего экспорта Азербайджана пришлось на сырую нефть, на нефтепродукты - 5,0 % и 2,9% - на природный газ.