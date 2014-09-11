Азербайджан увеличил добычу газа на 5%

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В течение января-августа 2014 года добыча нефти в Азербайджане составила 28,6 млн. тонн.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Госкомстата Азербайджана. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года добыча нефти сократилась на 1,7%.

За рассматриваемый период в стране также было добыто 12,3 млрд. кубометров товарного газа. По сравнению с январем-августом 2013 года добыча товарного газа увеличилась на 5,1%.

Отметим, что по итогам 2013 года добыча нефти в Азербайджане составила 43,5 млн. тонн. Согласно прогнозам SOCAR, в 2014 году общая добыча нефти в стране прогнозируется на уровне 41,2 млн. тонн. Добыча товарного газа в прошлом году составила 17,9 млрд. кубометров.