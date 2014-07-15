Азербайджан увеличил добычу газа

В первом полугодии 2014 года добыча товарного газа в Азербайджане составила 9,1 млрд. кубометров.

Об этом говорится в отчете Госкомстата Азербайджана.

По сравнению с аналогичным периодом 2013 года, добыча газа увеличилась на 2,2% или 200 млн. кубометров.

Отметим, что по итогам 2013 года добыча газа в стране составила 17,9 млрд. кубометров. Согласно прогнозам SOCAR, в 2014 году общая добыча газа в Азербайджане прогнозируется на уровне 28,8 млрд. кубометров.