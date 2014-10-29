Азербайджан отказался от экспорта бензина в Казахстан

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) не планирует экспортировать автомобильный бензин в Казахстан. Об этом Report сообщили в компании. В SOCAR отметили, что основной задачей компании является, прежде всего, удовлетворение внутренних потребностей в нефтепродуктах.

"Казахстанская сторона обратилась к нам с подобным предложением, но у нас нет свободных объемов бензина для экспорта. На экспорт могут отправляться только излишки автомобильного бензина, невостребованные в Азербайджане. Но на сегодня таких объемов нет, и практически весь производимый в стране бензин поставляется на внутренний рынок", - подчеркнул источник.

Отметим, что ранее первый замминистра энергетики Казахстана Узакбай Карабалин заявил, что национальная компания "КазМунайГаз" для покрытия дефицита горюче-смазочных материалов (ГСМ) в стране рассматривает возможность импорта бензина из Азербайджана и Туркменистана. "Для того, чтобы в любом варианте обеспечить рынок ГСМ, было принято решение поручить "КазМунайГазу" в убыток себе завозить для казахстанского рынка ГСМ. Были проведены переговоры со многими компаниями, и на сегодняшний день достигнута договоренность на ввоз 69 тыс. тонн бензина", - отметил замминистра.