Азербайджан обеспечил около 26% импорта нефтепродуктов Грузии

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ В январе-сентябре 2014 года Азербайджан обеспечил 25,7% импорта нефтепродуктов Грузии.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, по данным Союза импортеров нефтепродуктов Грузии (СИНГ), импорт нефтепродуктов в страну с начала 2014 года составил 648,6 тыс. тонн, что на 9% (51,9 тыс. тонн) больше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. В общем объеме импорта поставки бензина составили 274,6 тыс. тонн, а дизельного топлива - 374 тыс. тонн.

Наибольший объем импорта бензина и дизельного топлива в 2014 году по странам приходится на Румынию - 221,2 тыс. тонн, что составляет 34,1% импорта нефтепродуктов. Далее следуют Азербайджан - 167 тыс. тонн, что составляет 25,7%, Болгария - 100,1 тыс. тонн (15,4%), Греция - 81,3 тыс. тонн (12,5%), Россия - 42,2 тыс. тонн (6,5%), Туркменистан - 29,6 тыс. тонн (4,6%).