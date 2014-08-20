Азербайджан на 56% сократил выручку от экспорта газа

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ В январе-июле 2014 года из Азербайджана было экспортировано 4,858 млрд. кубометров природного газа.

Как передает Report со ссылкой на государственный таможенный комитет, из этого объема по таможенным декларациям было экспортировано 1,254 млрд. кубометров на сумму 215,824 млн. долларов США.

В сравнении с аналогичным периодом 2013 года экспорт газа в денежном эквиваленте сократился на 56,33%. Доля газа в общем объеме экспорта страны на 1 августа составила 1,63%.

Отметим, что в 2013 году, согласно показателям счетчиков, из Азербайджана экспортировано 7,294 млрд. кубометров природного газа. Из этого объема по таможенным декларациям экспортировано 3,035 млрд. кубометров на 701,980 млн. долларов.

В настоящее время Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) осуществляет поставки газа в Россию, Грузию и Иран для нужд Нахчыванской Автономной Республики. Также, консорциум «Шах-Дениз» осуществляет экспорт природного газа в Турцию по Южно-Кавказскому трубопроводу.