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    Азербайджан и Иран наращивают энергетическое сотрудничество

    Строительство ЛЭП Парсабад-Имишли будет завершено в ближайшие полгода

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ В предстоящие шесть месяцев будет завершено строительство ЛЭП Парсабад-Имишли, что позволит увеличить мощность энергообмена между Азербайджаном и Ираном до 600 мегаватт. Как сообщает Report со ссылкой на IRNA, об этом было заявлено на встрече министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева с министром энергетики Ирана Хамидом Читчияном в Тегеране.

    На встрече было отмечено, что реализация данного проекта повысит устойчивость объединенной энергосистемы двух стран. 

    Стороны также планируют построить в пограничной зоне электростанцию мощностью 1000 мегаватт. Решено изучить вопрос на экспертном уровне и подготовить конкретные предложения.

    Стороны также обсудили возможности использования альтернативных источников энергии и перспективы сотрудничества в этой области.

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