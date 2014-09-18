Азербайджан и Иран наращивают энергетическое сотрудничество

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ В предстоящие шесть месяцев будет завершено строительство ЛЭП Парсабад-Имишли, что позволит увеличить мощность энергообмена между Азербайджаном и Ираном до 600 мегаватт. Как сообщает Report со ссылкой на IRNA, об этом было заявлено на встрече министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева с министром энергетики Ирана Хамидом Читчияном в Тегеране.

На встрече было отмечено, что реализация данного проекта повысит устойчивость объединенной энергосистемы двух стран.

Стороны также планируют построить в пограничной зоне электростанцию мощностью 1000 мегаватт. Решено изучить вопрос на экспертном уровне и подготовить конкретные предложения.

Стороны также обсудили возможности использования альтернативных источников энергии и перспективы сотрудничества в этой области.