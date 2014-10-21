Азербайджан за 9 месяцев произвел нефтепродуктов на 1,962 млрд. манатов

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ В январе-сентябре 2014 года в Азербайджане произведено нефтепродуктов на сумму 1,962 млрд. манатов. Как передает Report со ссылкой на Госкомстат, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года в ценовом эквиваленте производство нефтепродуктов сократилось на 7,2%.

Согласно данным Госкомстата, в январе–сентябре зафиксировано снижение производства автомобильного бензина на 13,3% (911,7 тыс. тонн), авиационного керосина - на 1% (525,1 тыс. тонн), дизельного топлива - на 7,7% (1,746 млн. тонн), нефтебитума – на 19,9% (167,1 тыс. тонн). Наряду с этим, наблюдается увеличение производства прямогонного бензина - на 44,5% (144,8 тыс. тонн) и смазочных масел - на 17,4% (40,5 тыс. тонн).