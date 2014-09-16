Азербайджан в январе-августе 2014 года экспортировал 5,5 млрд. кубометров газа

В сравнении с аналогичным периодом 2013 года экспорт газа в денежном эквиваленте сократился на 56,95%. Доля газа в общем объеме экспорта страны составила 1,47%.
Отметим, что в 2013 году, согласно показателям счетчиков, из Азербайджана экспортировано 7,294 млрд. кубометров природного газа. Из этого объема по таможенным декларациям экспортировано 3,035 млрд. кубометров на 701,980 млн. долларов.
В настоящее время Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) осуществляет поставки газа в Россию, Грузию и Иран для нужд Нахчыванской Автономной Республики. Также, консорциум «Шах-Дениз» осуществляет экспорт природного газа в Турцию по Южно-Кавказскому трубопроводу.
Economic DepartmentАвтор новости
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