Азербайджан в этом году экспортировал 20 млн. тонн нефти

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ В январе-июле 2014 года из Азербайджана экспортировано 19,941 млн. тонн нефти.

Как сообщили Report в государственном таможенном комитете, из этого объема по таможенным декларациям было экспортировано 13,789 млн. тонн нефти на сумму 11,342 млрд. долларов США.

Из общего объема экспорта 593,848 тыс. тонн экспортировано по трубопроводу Баку-Новороссийск, 2,442 млн. тонн по трубопроводу Баку-Супса. По маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан за этот же период экспортировано 16,361 млн. тонн нефти, посредством железной дороги - 542,521 тыс. тонн.

Отметим, что в течение 2013 года, согласно показателям счетчиков, из Азербайджана экспортировано 34,245 млн. тонн нефти, из которых по таможенным декларациям было экспортировано 24,855 млн. тонн нефти на сумму 20,244 млрд. долларов.