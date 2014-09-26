Азербайджан в ближайшее время экспортирует 5000 тонн бензина в Казахстан

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Первая партия топлива из Азербайджана в объеме 5 тыс. тонн должна поступить на казахстанский рынок в ближайшее время.

Как сообщает Report со ссылкой на Kapital.kz, об этом заявил первый вице-министр энергетики Узакбай Карабалин.

Он отметил, что между сторонами уже достигнуто соответствующее соглашение.

Говоря о поставках российского бензина в испытывающий в настоящее время нехватку топлива Казахстан, У.Карабалин пояснил, что заключенные с Россией договоры на поставку бензина в объеме порядка 69 тыс. тонн также подтверждаются, и в ближайшее время ожидается решение этого вопроса.