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    ВБ обозначил три приоритетных направления для ускорения экономического роста Азербайджана

    Экономика
    • 06 октября, 2026
    • 12:09
    ВБ обозначил три приоритетных направления для ускорения экономического роста Азербайджана

    Всемирный банк (ВБ) совместно с правительством Азербайджана осуществляет деятельность по трем основным блокам структурных реформ, призванных обеспечить ускорение экономического роста в стране.

    Как передает Report, об этом заявил cтарший экономист Всемирного банка по Азербайджану Стив Лорис Ги-Диби (Steve Loris Gui-Diby) в рамках проходящего в Баку "Fitch on Azerbaijan 2026".

    В качестве первого направления экономист выделил укрепление внутренней конкуренции посредством формирования равных условий (level playing field) для частного сектора и государственных компаний, которые на данный момент занимают доминирующее положение в ведущих отраслях и монопольных сегментах.

    Второй блок реформ связан с наращиванием внешней конкурентоспособности. В данном контексте подразумевается привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в ненефтяные отрасли, совершенствование торговой политики, а также упрощение нетарифных мер с целью сокращения издержек при импорте сырья и продвижении отечественной продукции на целевые рынки. Третьей задачей представитель ВБ обозначил необходимость наращивания производительности и преодоление отрицательной тенденции в показателях совокупной факторной производительности (СФП), которая снизилась на фоне ухудшения динамики в нефтегазовой отрасли.

    Согласно данным исследования World Bank Enterprise Survey, азербайджанские ненефтяные предприятия пока отстают по уровню производительности от сопоставимых экономик, таких как Чили или Болгария.

    "Всемирный банк поддерживает активный диалог с властями Азербайджана, оказывая техническую поддержку и предоставляя аналитические материалы, нацеленные на устранение барьеров в сфере услуг, стимулирование частных капиталовложений и обеспечение долгосрочной фискальной стабильности", - отметил С.Л. Ги-Диби.

    Стив Лорис Ги-Диби Структурные реформы Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) Всемирный банк (ВБ)
    Dünya Bankı Azərbaycanın iqtisadi artımını sürətləndirmək üçün üç prioritet istiqamət müəyyən edib
    WB identifies 3 priority areas to accelerate Azerbaijan's economic growth
    44 - Tezliklə
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