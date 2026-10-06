ВБ обозначил три приоритетных направления для ускорения экономического роста Азербайджана

Всемирный банк (ВБ) совместно с правительством Азербайджана осуществляет деятельность по трем основным блокам структурных реформ, призванных обеспечить ускорение экономического роста в стране.

Как передает Report, об этом заявил cтарший экономист Всемирного банка по Азербайджану Стив Лорис Ги-Диби (Steve Loris Gui-Diby) в рамках проходящего в Баку "Fitch on Azerbaijan 2026".

В качестве первого направления экономист выделил укрепление внутренней конкуренции посредством формирования равных условий (level playing field) для частного сектора и государственных компаний, которые на данный момент занимают доминирующее положение в ведущих отраслях и монопольных сегментах.

Второй блок реформ связан с наращиванием внешней конкурентоспособности. В данном контексте подразумевается привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в ненефтяные отрасли, совершенствование торговой политики, а также упрощение нетарифных мер с целью сокращения издержек при импорте сырья и продвижении отечественной продукции на целевые рынки. Третьей задачей представитель ВБ обозначил необходимость наращивания производительности и преодоление отрицательной тенденции в показателях совокупной факторной производительности (СФП), которая снизилась на фоне ухудшения динамики в нефтегазовой отрасли.

Согласно данным исследования World Bank Enterprise Survey, азербайджанские ненефтяные предприятия пока отстают по уровню производительности от сопоставимых экономик, таких как Чили или Болгария.

"Всемирный банк поддерживает активный диалог с властями Азербайджана, оказывая техническую поддержку и предоставляя аналитические материалы, нацеленные на устранение барьеров в сфере услуг, стимулирование частных капиталовложений и обеспечение долгосрочной фискальной стабильности", - отметил С.Л. Ги-Диби.