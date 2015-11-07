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    В Баку пройдет деловая встреча Азербайджан-США

    В мероприятии ожидается участие 15 американских компаний

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В рамках визита делегации предпринимателей США в Азербайджан 19 ноября этого года в Баку пройдет деловая встреча Азербайджан-США.

    Как сообщает Report со ссылкой на Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AzPromo), в мероприятии ожидается участие 15 американских компаний, функционирующих в сферах строительства, энергетики, ИКТ, химической и пищевой промышленности, инженерии, образования, технологий пожаротушения, производства медицинского оборудования, фармацевтики, авиации, транспорта, машин и технологий для строительства, производства косметических и моющих средств и т.д.

    Отметим, что мероприятие, организованное AzPromo, пройдет при поддержке министерства экономики и промышленности.

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