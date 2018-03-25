Uber продал часть бизнеса сингапурскому конкуренту

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Американская компания Uber Technologies Inc. достигла соглашения по продаже части своего бизнеса на юго-востоке Азии своему конкуренту — малазийской технологической компании, которая предлагает услуги такси, Grab.

Как передает Report со ссылкой Bloomberg, по сделке Uber продаст часть бизнеса, который она ведет в Азии, в том числе Uber Eats.

Bloomberg отмечает, что после продажи Uber покинет этот сегмент рынка и Grab станет крупным игроком, главным конкурентом которого станет индонезийская логистическая компания Go-Jek.