Трамп поручил рассмотреть введение пошлин на китайские товары на сумму до $100 млрд

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Американский лидер Дональд Трамп поручил торговому представителю США изучить возможность повышения пошлин на китайские товары до $100 млрд.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

Ранее Трамп заявил, что в течение долгих лет ни один из предыдущих американских лидеров не пытался противостоять Китаю в экономической сфере.

Президент США подписал меморандум о борьбе с «экономической агрессией Китая», в ответ на это власти КНР объявили о введении пошлин на американские товары.