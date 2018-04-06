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    Трамп поручил рассмотреть введение пошлин на китайские товары на сумму до $100 млрд

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Американский лидер Дональд Трамп поручил торговому представителю США изучить возможность повышения пошлин на китайские товары до $100 млрд.

    Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

    Ранее Трамп заявил, что в течение долгих лет ни один из предыдущих американских лидеров не пытался противостоять Китаю в экономической сфере.

    Президент США подписал меморандум о борьбе с «экономической агрессией Китая», в ответ на это власти КНР объявили о введении пошлин на американские товары.

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