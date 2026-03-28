    Страны обходят тупиковую ситуацию в ВТО для реализации соглашения по электронной коммерции

    Экономика
    • 28 марта, 2026
    • 20:08
    Страны обходят тупиковую ситуацию в ВТО для реализации соглашения по электронной коммерции

    Члены Всемирной торговой организации (ВТО), представляющие 70 процентов мировой торговли, включая Австралию, Китай, Великобританию и ЕС, будут имплементировать соглашение между собой в своем национальном законодательстве.

    Как передает Report, об этом сообщило Politico.

    Отмечается, что генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что достигнутый прогресс свидетельствует о способности реагировать на "новые вызовы".

    Шестьдесят шесть членов Всемирной торговой организации решили двигаться вперед по новому пути к введению в действие соглашения об электронной коммерции, поскольку консенсус между всеми членами ВТО еще не достигнут.

    Многосторонняя инициатива по совместному заявлению (JSI) в области электронной коммерции включает положения о цифровых потоках, электронных контрактах, а также о конфиденциальности и защите прав потребителей. Индия последовательно блокирует принятие многостороннего соглашения в рамках ВТО, утверждая, что подобные договоренности подрывают консенсус.

    Теперь участники, представляющие 70 процентов мировой торговли, включая Австралию, Китай, Великобританию и Европейский союз, будут имплементировать соглашение между собой в своем национальном законодательстве.

    "Сегодня министры решили: давайте просто двигаться дальше", - заявил министр торговли Южной Кореи Ё Хан-ку изданию: "Не ждите, пока все придут к согласию по всем вопросам. Потому что время имеет решающее значение".

    Хан-ку назвал это "практичным подходом", согласно которому "когда придет время, к нам присоединятся новые члены… и будет достигнут консенсус относительно интеграции этого в ВТО". Однако, по его словам, между тем соглашение должно быть реализовано "как можно скорее, чтобы члены могли извлечь из него выгоду".

    Генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала заявила: "Продвигаясь вперед с Соглашением об электронной коммерции, страны-участницы... демонстрируют, что многосторонняя торговая система может реагировать и реагирует на новые вызовы".

    Однако многие делегаты на местах не убеждены.

    "По сути, это признание того, что ВТО не способна заключать многосторонние или плюрилатеральные соглашения в обозримом будущем"", - заявил генеральный секретарь Международной торговой палаты Великобритании Крис Саутвуорт: "Странам и блокам придется самостоятельно вести переговоры по крупномасштабным сделкам".

    Члены ВТО "шесть раз пытались интегрировать [JSI] в ВТО… Но теперь это невозможно", - заявил Паскаль Кернейс, управляющий директор Европейского форума услуг.

    "Поэтому члены ВТО обратились к юристу за альтернативными вариантами, чтобы обсудить возможность заключения международного договора, в рамках которого Секретариат ВТО будет выступать в качестве хранилища подписей", - добавил он. "И тогда, будем надеяться, мы будем использовать систему разрешения споров ВТО в случае возникновения спора".

    Теперь члены парламента приступят к выполнению своих внутренних процедур по реализации данного законодательства.

