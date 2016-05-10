​Россия планирует выйти из кризиса через снижение реальных доходов населения

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Минэкономразвития России предложило сценарий выхода из кризиса, основные рецепты которого основаны на снижении доходов и покупательной способности населения.

Как сообщает Report со ссылкой на Коммерсант, согласно проекту макроэкономического прогноза министерства на 2016-2019 годы, реальные располагаемые доходы населения должны сократиться на 2,8% в 2016 и на 0,3% в 2017 году.

Проект МЭР предполагает ограничение роста зарплат в экономике в 2016-2017 годах с последующей компенсацией в 2018-2019 годах, сокращение реальных пенсий на 4,8% в 2016 и на 2% в 2017 году с дальнейшей индексацией только по уровню инфляции до 2019 года.

"Это, по расчетам минэкономики, увеличит число бедных с 13,1% в 2015 году до 13,7% в конце 2017 года, с пиком в 2018 году на уровне 13,9% - и возвращением реальных доходов и числа бедных к показателям 2015 года в 2019 году", - пишет Коммерсант.

При этом предполагается, что снижение доходов населения будет сопровождаться ускоряющимся ростом инвестиций с 3,8% в 2017 году до 7,1% в 2019 году - к этому времени они должны достичь уровня 24,1% ВВП. Главным источником инвестиций станут не сбережения населения, а корпоративные прибыли, которые в 2018 году должны вырасти (без девальвационных эффектов) на 12%, а в 2019 году - на 10,8%, отмечает издание.

Прогноз ведомства выполнен в базовом, консервативном и целевом вариантах, причем последний основан на предложениях МЭР Белому дому по экономической политике до 2019 года. Главная цель - 4,5% роста ВВП в 2019 году. Рост ВВП в 2017-2018 годах по целевому сценарию ниже, чем предполагалось - 0,4% (ранее 1%) и 2,9% (ранее 3,3%).

Базовый и целевой вариант прогноза были переписаны после заседания правительства 21 апреля: если ранее предполагался умеренный рост среднегодовой цены на нефть до 50 долларов к 2018 году, то в новом варианте она установлена на уровне 40 долларов за баррель.