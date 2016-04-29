Норвежский нефтяной фонд потерял 10 млрд. долларов в первом квартале

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Норвежский государственный пенсионный фонд (Нефтяной фонд) в первом квартале 2016 года получил убыток из-за падения акций на рынках.

Как сообщает Report со ссылкой на lenta.ru, соответствующая информация содержится в отчетности организации.

Инвестиции фонда в январе-марте принесли убыток в размере 10 млрд. долларов или 0,6%, следует из отчетности. В третьем квартале 2015 года Нефтяной фонд получил самый большой убыток за четыре года, но в четвертом квартале зафиксировал прибыль в размере 3,6%.

"Первые два месяца 2016 года характеризовались высокой волатильностью рынка и опасениями в связи с торможением китайской экономики. Рынки заметно успокоились в марте", - сказал Тронд Гранде, заместитель гендиректора Norges Bank Investment Management, подразделения норвежского Центробанка, которое управляет Нефтяным фондом.

Норвежский государственный пенсионный фонд является самым большим фондом национального благосостояния в мире с активами объемом 870 млрд. долларов. Ему принадлежат доли в 9 тыс. компаний по всему миру. Наибольшую долю в купленных фондом акциях составляют бумаги Nestle SA и Apple Inc., в облигациях - государственные бумаги США, Германии и Японии.

Отметим, что 25% ВВП Норвегии приходится на нефтегазовую отрасль. В прошлом году из-за падения цен доходы от экспорта углеводородов упали на 27% по сравнению с 2014 годом, с 62 до 45 млрд. долларов.

Напомним, что активы Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) в первом квартале 2016 года выросли на 2% или 671,9 млн. долларов и составили 34 246 млн. долларов.