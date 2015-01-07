​Казахстан начал транспортировку нефтеналивных грузов из Туркменистана в Азербайджан

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Национальная морская судоходная компания Казмортрансфлот 1 января 2015 г приступила к транспортировке нефтеналивных грузов из портов Туркменистана в порты Махачкалы и Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт компании, транспортировку планируется осуществлять танкерами Казмортрансфлот "Алматы" и "Актобе".

"Актобе" уже был пришвартован под погрузку сырой нефти в порту Аладжа 1 января 2015 г.

Транспортировка нефти из портов Туркменистана стала возможной благодаря проводимой Казмортрансфлотом стратегии на дальнейшую диверсификацию бизнеса.