​Грузоперевозки в негосударственном секторе выросли на 0,7%

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Объем грузоперевозок в негосударственном секторе Азербайджана за январь этого года вырос на 0,7%. На долю грузоперевозок в данном секторе пришлось 78,1% общего объема перевозок.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

За январь 2016 года транспортники оказали услуги 137,6 млн. пассажирам, что на 1,0% больше аналогичного периода 2015 года. Из них 87,6% перевезено автомобильным транспортом, 12,2% - метро, остальные - другими видами транспорта.