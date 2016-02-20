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    ​Грузоперевозки в негосударственном секторе выросли на 0,7%

    На долю грузоперевозок в данном секторе пришлось 78,1% общего объема перевозок

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Объем грузоперевозок в негосударственном секторе Азербайджана за январь этого года вырос на 0,7%. На долю грузоперевозок в данном секторе пришлось 78,1% общего объема перевозок.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

    За январь 2016 года транспортники оказали услуги 137,6 млн. пассажирам, что на 1,0% больше аналогичного периода 2015 года. Из них 87,6% перевезено автомобильным транспортом, 12,2% - метро, остальные - другими видами транспорта. 

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