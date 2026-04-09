    • 09 апреля, 2026
    • 09:59
    Цена азербайджанской нефти понизилась более чем на $20

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $20,24 или 14,38% - до $120,44.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent составила $124,68.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB (BTC FOB) понизилась на $19,69 или 14,63% - до $114,89 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть марки Azeri Light добывается в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

