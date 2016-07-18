Азербайджан в 7 раз сократил импорт автомобилей

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ В январе-июне текущего года в Азербайджан импортировано 2 573 единицы автомобилей. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), это на 15 067 единиц или в 6,9 раза меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

За первое полугодие этого года 2 222 единицы или 86% импортированных автомобилей составили легковые автомобили, предназначенные для перевозки людей и другие моторные транспортные средства. Это на 13 523 единицы или в 7 раз меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Кроме того, за отчетный период в страну завезено 252 единицы моторных транспортных средств для перевозки грузов, что на 874 единицы или в 4,5 раза меньше, чем в прошлом году.

По информации, количество моторных транспортных средств специального назначения сократилось в 3 раза - со 119 до 60 единиц. За этот период импорт моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 человек и более, сократился в 15 раз - с 551 до 39 единиц.