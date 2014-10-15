Положительное сальдо внешнего товарооборота Азербайджана выросло на 9%

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ В январе-сентябре 2014 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 23,878 млрд. долларов США. Как сообщили Report в государственном таможенном комитете, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года внешнеторговый оборот сократился на 8,6%.

За рассматриваемый период экспорт товаров составил 17,356 млрд. долларов, что меньше показателя аналогичного периода 2013 года на 3,9%. Импорт товаров за 9 месяцев составил 6,522 млрд. долларов, что также меньше января-сентября 2013 года на 19,2%.

Положительное сальдо товарооборота составило 10,834 млрд. долларов, что на 8,5% превышает аналогичный 9-месячный показатель прошлого года. В целом Азербайджан экспортировал 1,914 наименований, импортировал 5,724 наименований товаров.

Отметим, что в 2013 году внешнеторговый оборот Азербайджана составил 34,687 млрд. долларов. По сравнению с 2012 годом внешнеторговый оборот страны увеличился на 3,4%. За год экспорт товаров составил 23,975 млрд. долларов, импорт - 10,712 млрд. долларов, положительное сальдо - 13,263 млрд. долларов. В целом за 2013 год из Азербайджана было экспортировано 2,111 наименований, импортировано 6,159 наименований товаров.