Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ В январе-июне 2014 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 15,37 млрд. долларов.

Как сообщили Report в государственном таможенном комитете, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года внешнеторговый оборот Азербайджана сократился на 10,34%.

За рассматриваемый период экспорт товаров составил 11,246 млрд. долларов, что меньше показателя аналогичного периода 2013 года на 6,05%. Импорт товаров за 6 месяцев составил 4,24 млрд. долларов, что также меньше января-июня 2013 года на 20,27%.

В целом Азербайджан экспортировал 1 631 наименований товаров, импортировал - 5 237 наименований. Положительное сальдо в товарообороте составило 7,121 млрд. долларов.

Отметим, что в 2013 году внешнеторговый оборот Азербайджана составил 34,687 млрд. долларов. По сравнению с 2012 годом внешнеторговый оборот страны увеличился на 3,35%.

За год экспорт товаров составил 23,975 млрд. долларов, импорт был равен 10,712 млрд. долларов.

В целом за 2013 год из Азербайджана было экспортировано 2 111 наименований товаров, импортировано - 6 159 наименований. Положительное сальдо в товарообороте составило 13,263 млрд. долларов.