Зима в Азербайджане вступила в свои права

В Азербайджане наступила астрономическая зима.

Как сообщает Report, зима вступила в свои права 22 декабря в 08.19 часов по бакинскому времени.

Сегодня в Северном полушарии наблюдается самый короткий день и самая длинная ночь. В Южном полушарии же наступает астрономическое лето.

Напомним, что во время прихода зимы Солнце находится наиболее низко над горизонтом. Между углом падения солнечных лучей и осью вращения Земли возникает самый большой угол. Поэтому в этом сезоне наблюдаются холода.

В ночь на 22-е декабря, по народным поверьям, наступает "Бёюк чилле", в связи с чем в некоторых регионах проводятся различные ритуалы. Этот период зимы продлится 40 дней.