Жители одной из улиц Билясувара жалуются на плохую работу коммунальных служб

Жители улицы Ази Асланова в городе Билясувар жалуются на то, что их улица превратилась свалку бытовых отходов. Как передает муганское бюро «Report», они сообщили, что не вывезенный мусор уже перекинулся на шоссе. «Из-за отсутствия мусорных баков все

Жители улицы Ази Асланова в Билясуваре жалуются на то, что их улица превратилась в свалку бытовых отходов из-за несвоевременного вывоза мусора.



Как передает муганское бюро «Report», они сообщили, что несвоевременно вывезенный мусор уже лежит не только на обочине, но и на автодороге.



"Из-за отсутствия мусорных баков все выносят мусор на обочину. Пройти через нашу улицу невозможно из-за вони, скопление нечистот становится потенциальным источником болезней. Залежи мусора привлекают и бродячих собак. Мы просим, чтобы коммунальные службы разместили мусорные контейнеры и своевременно вывозили отходы", - отметили жители улицы.



В Билясуварском городском комбинате коммунальных предприятий сообщили, что им известно о проблеме. "Однако вывезти мусор невозможно, потому что у жителей этой улицы нет договора с предприятием", - отметили в учреждении.