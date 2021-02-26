Житель Огуза оштрафован за вырубку деревьев

В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Габалинского регионального центра лесного хозяйства (РЦЛХ), выявлено, что в лесничестве Хачмаз РЦЛХ осуществлена незаконная вырубка 3 дубовых деревьев.

В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Габалинского регионального центра лесного хозяйства (РЦЛХ), выявлено, что в лесничестве Хачмаз РЦЛХ осуществлена незаконная вырубка 3 дубовых деревьев.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов, в результате расследования выяснилось, что деревья были срублены жителем Огуза Джаванширом Абышевым и нанесенный природе ущерб составил 2 165 манатов. По факту составлен акт.

Для принятия соответствующих законодательству мер по отношению виновного, собранные по факту документы направлены в прокуратуру Огузского района.