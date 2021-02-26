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Житель Огуза оштрафован за вырубку деревьев

Житель Огуза оштрафован за вырубку деревьев В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Габалинского регионального центра лесного хозяйства (РЦЛХ), выявлено, что в лесничестве Хачмаз РЦЛХ осуществлена незаконная вырубка 3 дубовых деревьев.
Экология
26 февраля 2021 г. 16:19
Житель Огуза оштрафован за вырубку деревьев

В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Габалинского регионального центра лесного хозяйства (РЦЛХ), выявлено, что в лесничестве Хачмаз РЦЛХ осуществлена незаконная вырубка 3 дубовых деревьев.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов, в результате расследования выяснилось, что деревья были срублены жителем Огуза Джаванширом Абышевым и нанесенный природе ущерб составил 2 165 манатов. По факту составлен акт.

Для принятия соответствующих законодательству мер по отношению виновного, собранные по факту документы направлены в прокуратуру Огузского района.

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Версия на азербайджанском языке Xaçmazda ağac kəsən şəxs cəzalandırılıb

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