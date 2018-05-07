Житель Баку оштрафован на 2000 манатов за вырубку чинара

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов с целью проверки соблюдения требований экологического законодательства провели рейд.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства.

В ходе рейда был выявлен факт вырубки одного восточного чинара диаметром 26 см на пересечении улиц Сараево и М.Хади в Хатаинском районе столицы.

В ходе расследования стало известно, что дерево срублено жителем города Баку Эмином Дадашовым, природе нанесен ущерб в размере 750 манатов.

По факту был составлен протокол и правонарушитель в качестве физического лица был оштрафован на 2000 манатов.