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    Житель Баку оштрафован на 2000 манатов за вырубку чинара

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов с целью проверки соблюдения требований экологического законодательства провели рейд.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства.

    В ходе рейда был выявлен факт вырубки одного восточного чинара диаметром 26 см на пересечении улиц Сараево и М.Хади в Хатаинском районе столицы. 

    В ходе расследования стало известно, что дерево срублено жителем города Баку Эмином Дадашовым, природе нанесен ущерб в размере 750 манатов.

    По факту был составлен протокол и правонарушитель в качестве физического лица был оштрафован на 2000 манатов.

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