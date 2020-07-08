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В Азербайджане сохранится жаркая погода

В Азербайджане сохранится жаркая погода Юго-западный ветер днем перейдет в умеренный северо-западный
Экология
8 июля 2020 г. 14:43
В Азербайджане сохранится жаркая погода

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 9 июля. 

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Юго-западный ветер днем перейдет в умеренный северо-западный. Ночью на Абшеронском полуострове ожидается 22-26, днем 34-39 градусов тепла, в Баку ночью 23-25, днем 37-39 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 756 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70%, днем 25-35%.

На пляжах Абшерона ожидается южный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 24-25 градусов тепла, Тюркане, Говсанах, Сахиле, Шихово - 26-27 градусов тепла.

9 июля в районах Азербайджана в основном пройдет без осадков, однако вечером в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, возможны осадки, град. Днем в отдельных местах будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 34-39 градусов тепла, в горах ночью 14-19, днем 22-27 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 9 июля на Абшеронском полуострове сохранится жаркая погода, что в основном неблагоприятно для метеочувствительных людей.

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