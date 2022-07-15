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Жаркая погода сохранится до конца второй декады июля

Жаркая погода сохранится до конца второй декады июля В Баку и на Абшеронском полуострове до конца второй декады июля сохранится жаркая погода, максимальная температура воздуха составит 35-39°, местами до 41°.
Экология
15 июля 2022 г. 18:50
Жаркая погода сохранится до конца второй декады июля

В Баку и на Абшеронском полуострове до конца второй декады июля сохранится жаркая погода, максимальная температура воздуха составит 35-39°, местами до 41°.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, северо-западный ветер от 18 до 20 будет достигать 15-18 м/с, местами порывы будут достигать 20-25 м/с.

В районах Азербайджана до конца второй декады июля в некоторых районах сохранится жаркая погода, максимальная температура воздуха составит 37-40°, местами 42-44°, в горах 30-33° тепла.

Ветер западный 15-18 м/с, с вечера 17 июля до вечера 20 июля в отдельных местах будет достигать 20-25 м/с.

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Версия на английском языке Hot weather to persist for second decade of July
Версия на азербайджанском языке İsti hava şəraiti iyulun ikinci ongünlüyünün sonunadək davam edəcək

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