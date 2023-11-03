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Жаркая погода ежегодно становится причиной 7 млн преждевременных смертей

Жаркая погода ежегодно становится причиной 7 млн преждевременных смертей Жаркая погода ежегодно становится причиной около 7 миллионов преждевременных смертей и увеличивает загрязнение воздуха.
Экология
3 ноября 2023 г. 01:50
Жаркая погода ежегодно становится причиной 7 млн преждевременных смертей

Жаркая погода ежегодно становится причиной около 7 миллионов преждевременных смертей и увеличивает загрязнение воздуха.

Как передает Report, об этом говорится в отчете, подготовленном при участии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и многих других международных организаций.

Было отмечено, что в период с 2000 по 2019 год, по оценкам, из-за сильной жары погибло около 489 тысяч человек, причем 45 процентов этих смертей произошли в Азии и 36 процентов в Европе.

Так, только летом 2022 года сильная жара, вероятно, стала причиной гибели более 60 000 человек в 35 европейских странах.

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Версия на азербайджанском языке İsti hava hər il 7 milyon insanın vaxtından əvvəl ölümünə səbəb olur

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