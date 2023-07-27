Жара в Чехии привела к массовой гибели живности в реке Одра

Жара, установившаяся в Чехии последние три недели, привела к снижению уровня кислорода в воде реки Одра на северо-востоке страны и массовой гибели рыбы.

Жара, установившаяся в Чехии последние три недели, привела к снижению уровня кислорода в воде реки Одра на северо-востоке страны и массовой гибели рыбы.

Как передает Report , об этом сообщает местное информационное агентство ČTK.

Высокая температура воды приводит к уменьшению содержания кислорода в ней, и это произошло с верховьями реки Одра, которые начинаются на северо-востоке Чехии. Затем река течет через Польшу и Германию. На польской стороне границы были установлены сетевые заграждения, чтобы предотвратить проникновение мертвой рыбы, плывущей вниз по течению. Уже было выловлено около 200 кг мертвой рыбы.

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва проинформировала своего чешского коллегу Петра Гладика о ситуации на реке Одра. Гладик подтвердил гибель рыбы на чешском участке реки, однако точное количество пока не установлено. Ожидается, что эксперты определят причину происшествия не позднее четверга.

В июле прошлого года на востоке Чехии в реке Дие также произошла массовая гибель рыб из-за снижения уровня кислорода в воде и ее загрязнения. Тогда было выловлено около 42 тонн мертвой рыбы.