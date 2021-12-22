Завтра выпадет снег, будет морозно

23 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки, которые местами перейдут в мокрый снег и снег.

23 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки, которые местами перейдут в мокрый снег и снег.

Как сообщает Report, утром местами будет слабый туман, дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью до 3°, днем 3-5° тепла, в Баку ночью до 3°, днем 3-5° тепла. Атмосферное давление повысится с 764 мм до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-90%.

23-24 декабря на Абшеронском полуострове на фоне ветреной и дождливой погоды ожидается понижение температуры, что неблагоприятно для некоторых метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана ожидается дождливая погода, местами туман и снег, в отдельных местах вероятен снегопад. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью 0-3°, днем 3-8° тепла, в горах ночью 3-8° , в высокогорье 10-15°, днем 0-3° мороза.