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Завтра выпадет снег, будет морозно

Завтра выпадет снег, будет морозно 23 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки, которые местами перейдут в мокрый снег и снег.
Экология
22 декабря 2021 г. 13:56
Завтра выпадет снег, будет морозно

23 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки, которые местами перейдут в мокрый снег и снег.

Как сообщает Report, утром местами будет слабый туман, дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью до 3°, днем 3-5° тепла, в Баку ночью до 3°, днем 3-5° тепла. Атмосферное давление повысится с 764 мм до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-90%.

23-24 декабря на Абшеронском полуострове на фоне ветреной и дождливой погоды ожидается понижение температуры, что неблагоприятно для некоторых метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана ожидается дождливая погода, местами туман и снег, в отдельных местах вероятен снегопад. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью 0-3°, днем 3-8° тепла, в горах ночью 3-8° , в высокогорье 10-15°, днем 0-3° мороза.

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Версия на английском языке Snow, frost expected tomorrow 
Версия на азербайджанском языке Sabah qar yağacaq, güclü külək əsəcək, şaxta olacaq

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