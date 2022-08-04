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Завтра воздух в Баку прогреется до 37, в районах – 38 градусов тепла

Завтра воздух в Баку прогреется до 37, в районах – 38 градусов тепла Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.
Экология
4 августа 2022 г. 12:42
Завтра воздух в Баку прогреется до 37, в районах – 38 градусов тепла

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков.

Однако ближе к ночи местами вероятен дождь. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27° тепла, днем - 32-37°, в Баку ночью - 24-26° тепла, днем - 35-37°. Атмосферное давление снизится с 758 мм до 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-65%.

На пляжах Абшерона будет преобладать умеренный северо-западный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршагы, Нардаран, Бильгях, Загульба) составит 25-26° тепла, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) – 26-27°.

В районах в основном без осадков, однако днем в некоторых северных и западных районах вероятны грозы, кратковременные дожди. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем - 33-38°, в горах ночью - 9-14° тепла, днем - 20-25°.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda 37, rayonlarda 38 dərəcə isti olacaq

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