Завтра воздух в Баку прогреется до 31 градуса

28 мая в Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха прогреется до 31 градуса тепла.

28 мая в Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха прогреется до 31 градуса тепла.

Об этом Report сообщила заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, 28 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается умеренная погода без осадков.

В низменных районах температура воздуха повысится до 35 градусов.

Замминистра сообщила, что в горных и предгорных районах будут наблюдаться нестабильные погодные условия: "В последние дни мая прогнозируются дожди локального характера".