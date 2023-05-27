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Завтра воздух в Баку прогреется до 31 градуса

Завтра воздух в Баку прогреется до 31 градуса 28 мая в Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха прогреется до 31 градуса тепла.
Экология
27 мая 2023 г. 12:10
Завтра воздух в Баку прогреется до 31 градуса

28 мая в Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха прогреется до 31 градуса тепла.

Об этом Report сообщила заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, 28 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается умеренная погода без осадков.

В низменных районах температура воздуха повысится до 35 градусов.

Замминистра сообщила, что в горных и предгорных районах будут наблюдаться нестабильные погодные условия: "В последние дни мая прогнозируются дожди локального характера".

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda havanın temperaturu 31 dərəcəyədək artacaq

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